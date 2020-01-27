شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا مع نظيره البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ، مع وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.

وكان وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، قد استقبل اليوم، بمقر وزارة الخارجية البريطانية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي وصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.