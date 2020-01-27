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ارتفاع أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوى في أسبوعين

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2020-01-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني .

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وبحسب رويترز ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1579.42 دولار للأوقيةبحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير مسجلا 1586.42 دولار.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1579.50 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض.

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