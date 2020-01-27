السعودية | هذا عدد السجائر المسموح الدخول بها عبر منافذ السعودية

شكرا لقرائتكم هذا عدد السجائر المسموح الدخول بها عبر منافذ السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبانت الجمارك السعودية، اليوم الاثنين، عن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة فما فوق إلى أراضي السعودية عبر المنافذ، والمعفاة من الرسوم الجمركية هي 200 سيجارة، أي بواقع كرز واحد فقط.

جاء ذلك عبر بيان نشره الحساب الرسمي للجمارك السعودية على "تويتر"، وبيّنت أنه سيتم مؤقتاً السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة (ما يعادل 5 كروز)، ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 غرام والسيجار 24 حبة) وما زاد على هذه الكمية لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص "الدخان الجديد".