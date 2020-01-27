شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة : 10 ألاف ريال غرامة مخالفة صيد الروبيان والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أن عقوبة مخالفة حظر صيد الروبيان، تصل إلى 10 آلاف ريال غرامة ، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الصيد.
وأكدت أن موعد حظر صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة سيبدأ في الأول من فبراير المقبل، ولمدة 6 أشهر.
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