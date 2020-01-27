شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنطلق في شهر فبراير القادم، الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان التي ينظمها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية.

وتتضمن الحملة عدداً من الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستنطلق الأسبوع القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير وتستمر طوال الشهر، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، تحت شعار (40×40) بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان .

ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، بالدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، بكل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، وتوجيهاتهما المستمرة للجمعية بتفعيل جميع البرامج والأنشطة التي تساهم في رفع الوعي الصحي بالمجتمع والحد من انتشار أمراض السرطان، مبيناً أن الحملة الخليجية الموحدة للتوعية عن السرطان تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان وتهدف لنشر الوعي الصحي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع وتعزيز دورهم في تفعيل هذه الرسالة من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة السرطان والوقاية منه .

وأكد التركي، حرص جمعية السرطان على تفعيل رؤية الحملة المتمثلة في تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من أخطار السرطان من خلال إطلاق العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية خلال شهر فبراير، حيث إن 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها في حالة اتباع نمط حياة صحي، و 40% منها يمكن أيضا الشفاء منها إذا تم اكتشافها مبكراً.