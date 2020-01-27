شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 422 كجم لحوم وأسماك بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المسالخ ،اليوم، 286 كيلو جراماً من الأسماك التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافةً إلى مصادرة 136 كيلو جراماً من اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة شرعت في تنفيذ حملة تصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق والملاحم بأحياء مكة المكرمة؛ للتأكد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.
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