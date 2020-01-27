شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات والان نبدء بالتفاصيل

أحبط حرس الحدود السعودي، خلال شهر جمادى الأول، محاولات لتهريب (١٧٩٠) ألف وسبع مئة وتسعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و (٩٠٠٦٥) تسعين طناً وخمسة وستين كيلوجراماً من مادة القات المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير).

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