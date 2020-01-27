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"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، تضمن نشاطا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيا في مدى في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبينت أن الحالة التي تشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية، تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.