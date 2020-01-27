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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، تضمن نشاطا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيا في مدى في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبينت أن الحالة التي تشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية، تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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