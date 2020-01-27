رابط التسجيل في وظائف هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بالرياض

أعلنت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين 27 يناير 2020 عن توفر وظائف شاغرة في العديد من المجالات الوظيفية ، حيث ان التسجيل يبدأ اليوم ولمدة عشرة أيام من تاريخ اليوم.

وأوضحت هيئة الرقابة النووية في الرياض ان الوظائف الشاغرة تتمثل في التالي :" خبيرا في الحماية من الإشعاع، وخبيرا في الأمان النووي، وخبيرا في الأمن النووي، وخبيرا في القانون النووي ومنع الانتشار، وإخصائي حماية من الإشعاع، وإخصائي أمان نووي، وإخصائي أمن نووي، وإخصائي منع الانتشار النووي، وإخصائي التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وإخصائي رصد إشعاعي بيئي، وإخصائي تقنية المعلومات.

فني تقنية المعلومات، وإداري/ تنفيذي موارد مالية، وإداري/ تنفيذي تنمية الإيرادات، وإداري/ تنفيذي مشتريات، وإداري/ تنفيذي خدمات عامة، والمراجعة الداخلية، وباحث/ مستشار قانوني، وإداري/ تنفيذي عمليات موارد بشرية، وإداري/ تنفيذي تطوير موارد بشرية، وإداري تنفيذي تواصل داخلي، وإداري/ تنفيذي توعية وتثقيف.

إداري/ تنفيذي تعاون دولي، وإداري/ تنفيذي عمليات وجودة، وإداري/ تنفيذي علاقات عامة، وإداري/ تنفيذي تخطيط استراتيجي، وإداري/ تنفيذي إدارة مشاريع، وإداري/ تنفيذي التواصل الإعلامي.

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وطالبت الهيئة ممن سبق له التقدم للعمل بهيئة الرقابة النووية، زيارة موقع التوظيف وعمل طلب جديد عبر الرابط التالي اضغط هنا

وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، باختصاصها.