الجمارك توضح حقيقة السماح لكل شخص بإدخال 100 علبة من السجائر

قالت الهيئة العامة للجمارك إن ما رود على لسان نائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية والتعاون الدولي سليمان التويجري، حول السماح لكل شخص بإدخال 100 علبة دخان أو 10 كروز غير خاضعة للرسوم عبر المنافذ، غير دقيق.

وأكدت الهيئة أن الكمية المسموح بها 50 علبة فقط لكل مسافر، وعدد السجائر المسموح بدخوله مع الأشخاص البالغين من العمر 18 عاماً ومعفاة من الرسوم الجمركية، 200 سيجارة بواقع كرز واحد فقط.

وأشارت وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أنه تم السماح مؤقتاً باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة بمعدل 5 كروز، مضيفة أنه لم يطرأ تغيير على كميات التبغ من الأنواع الأخرى.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم العمل بذلك بشكل مؤقت حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص الدخان الجديد.