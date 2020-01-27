مشاهد صادمة ترصد تردي النظافة وعدم وجود تعقيم بمستشفى الشميسي.. ومسؤول يعلق

رصدت صور حديثة بعض الملاحظات داخل مدينة الملك سعود الطبية بالشميسي من تردي مستوى النظافة، وعدم وجود تعقيم كاف للأسرة داخل الأقسام.

وعلق مدير إدارة العلاقات العامة بمدينة الملك سعود الطبية عبدالرحمن أبا عود على الصور الخاصة بالمستشفى، مشيراً إلى أنها لا ترضي المسؤولين.

وأوضح أبا عود في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك ملاحظات جرى رفعها لشركة النظافة المسؤولة، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان لا يترك تكدس المرضى فرصة للتنظيف بشكل مستمر.

ونوه إلى أن الشركة تتجاوب مع شكواهم وتقوم بمتابعة دورية لأعمال النظافة، مبيناً أنه يتم توقيع العقوبات والخصومات على بعض العاملين للتشديد على مسألة ضبط أعمال النظافة.

وحول تكدس المرضى داخل المستشفى، شدد على أن المستشفى يستقبل أعداداً كبيرة من المرضى من جميع مناطق المملكة.