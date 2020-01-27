طبيب يستقبل المرضى في بريدة بمواعيد عبر وسائل التواصل.. والكشف عن مخالفات جسيمة قام بها

يمارس طبيب غير مصنف من هيئة التخصصات السعودية العمل في عيادة الجلدية بإحدى مستشفيات بريدة، حيث يقوم بالكشف على المرضى وتشخيص الحالات وإعطاء الوصفات والأدوية الطبية وحجز المواعيد بدعم من إدارة المستشفى والإدارة الطبية، إضافة إلى دأبه على الترويج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعطاء المواعيد والتوصيات والمسابقات والجوائز من خلال هذه الوسائل.

وبحسب “الوطن”، قال مصدر طبي إن هناك مكاتبات ومخاطبات تمت بخصوصه لإدارة المستشفى لكن دون جدوى، ودعا المصدر إلى ضرورة تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق المعايير المعتمدة في لائحة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومعايير «سباهي» والمحافظة على حقوق المرضى بأن يتلقوا التشخيص والعلاج وفق الأصول المهنية.

وطالبت المخاطبات بإيقاف التجاوزات التي تتمثل بأن يكون الدكتور مصنفا كطبيب عام من قبل هيئة التخصصات، ولا يحمل شهادة اختصاص، وتغطيته لعيادة مدرجة باسمه مخالف للنظام، إضافة إلى إيهام المرضى بأنه أخصائي وحمل بطاقة تعريفية لا تناسب تصنيفه، وعدم الكتابة بالملف الطبي الإلكتروني والاكتفاء بالتشخيص والعلاج وإبلاغ المرضى بأنه استشاري.

كما يقوم باستقبال المرضى لحالات غير مسجلة بالمواعيد والتي تصل إلى 50 % من المراجعين، وعمله دعاية وتسويق لصيدليات معينة، والإيحاء للمرضى بأن مجاله دقيق بخلاف بقية الأطباء ما أدى إلى زيادة الإقبال على العيادة، إضافة إلى ذلك سوء استخدام أحد الأجهزة المؤمن للحالات المرضية والتشوهات بينما يجري استخدامه للحالات دون المرضية.