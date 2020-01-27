«أمانة الطائف» تستعيد 750 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بالسيل الصغير

استرجعت أمانة الطائف 700 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بالسيل الصغير، بعد ان أزالت إحداثات غير نظامية لمعتدين على الأراضي.

وتمثلت التعديات المضبوطة، في اقامة غرف سكنية وبتر عشوائية وحوائط إسمنتية، إضافة إلى العديد من أشكال التعديات المختلفة.

وكانت الفرق الرقابية، نفذت حملة لرصد مواقع التعديات، والتأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين.

وباشرت آليات الأمانة بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية، أعمال الإزالة الفورية من خلال طمس معالم التعدي وهدم التجاوزات على الأراضي الحكومية.

وأكدت أمانة الطائف أنها تهدف الى القضاء التام على ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية، وذلك للاستفادة منها في تقديم خدمات تطويرية مستقبلا تخدم أهالي الطائف وزوارها.

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واشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، ان الأمانة ممثلة في 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات، تتعامل بشكل فوري مع كافة التعديات القائمة على أراضي حكومية بيضاء بمختلف اشكال التعدي، كما يتم إدراج المساحات المعتدى عليها ضمن برنامج الرقابة الدورية لضمان سلامتها من الإحداثات والإشغالات غير النظامية باستمرار.

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