«إمارة جازان» تكشف حقيقة قيام بعض الشركات بنهل الرمال من المنطقة

ردًا على ما أثير حول نهل الرمال من وادي جازان، أوضحت أمانة جازان أنّ الأعمال القائمة في مجرى الوادي ليست نهلا للرمال، إنما هي عبارة عن إزالة أتربة طينية ومخلفات البناء والنفايات التي تعوق جريان السيول في الوادي، مشيرة إلى أن ما يجري في وادي جازان من أعمال تتم بناء على الأوامر السامية الكريمة.



ويأتي ذلك في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول قيام بعض الشركات بعمليات نهل للرمال من وادي جازان، وقالت إمارة منطقة جازان إنه بمتابعة الموضوع والرجوع للإدارات واللجان المختصة بديوان الإمارة اتضح ما يلي.

1- إن ما يجري في وادي جازان من أعمال تتم بناء على الأوامر السامية الكريمة التي تنص على تهذيب وتنظيف وتصحيح المناسيب الطبيعية وإزالة العقوم والتعديات في مجاري الأودية لزيادة استيعاب الوادي من المياه والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خطر الفيضانات نتيجة تصريف كميات كبيرة من بوابات السد أو من المفيض في حالات الطوارئ أو العواصف المطرية الشديدة ومحاسبة من يثبت تقصيره.

2 - أثناء قيام اللجان بجولات ميدانية على مجاري الأودية لوحظ أن وادي جازان أصبح مغلقًا تمامًا بسبب وجود التعديات داخل المجرى بإنشاء المزارع والمباني والاستراحات وأصبح الوادي مرمى للنفايات ومخلفات البناء منذ سنوات طويلة وذلك لعدم تخصيص مرمى من قبل الجهة المختصة والجاري مخاطبتها بتخصيص مرمى للنفايات، واللجان تقوم بالإشراف على تلك الأعمال حتى تتم بصورة صحيحة وعلى مستوى مجرى الوادي.

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3- إن الأعمال القائمة في مجرى وادي جازان ليست نهل رمال وهي عبارة عن إزالة أتربة طينية ومخلفات البناء والنفايات التي تعوق جريان السيول في الوادي.

4- هناك تقييم لهذه الأعمال من قبل الجهة المختصة (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ) حسب الدراسة الهيدرولوجية لمنطقة جازان.

وأكدت الإمارة أن الجهات الحكومية بالمنطقة بالتنسيق مع إدارة شؤون اللجان بديوان الإمارة تواصل مهامها في الإشراف والرقابة على تحديد مسارات الأودية وتحرير المجرى وتطبيق الأنظمة والتعليمات.