شرطة القصيم تُطيح بتشكيل عصابي تورَّط في سرقة أغنام المنطقة

أطاحت شرطة منطقة القصيم، بتشكيلٍ عصابي مكون من 13 مقيماًًمن الجنسية الباكستانية، بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 13 مقيماًًمن الجنسية الباكستانية, تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة .

وبين الرائد السحيباني أن أفراد التشكيل أقروا باستيلائهم على ما يقارب 400 رأس من الأغنام ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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