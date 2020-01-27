«الصحة» توجه 4 نصائح للوقاية من عدوى كورونا المستجدة

أكَّدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، موجهة 4 نصائح للوقاية من الفيروس.
ونشر حساب «عش بصحة #امش30» على تويتر، والتابع لوزارة الصحة «إنفوجراف»، بيَّن من خلاله كيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجدة، عبر 4 نصائح مهمة وهي:
أولًا: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، ثانيًا: تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، ثالثًا: طهي اللحوم والبيض جيدًا، رابعًا: تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والعطس.
يُذكر أنه تم- حتى اليوم الإثنين- تسجيل أكثر من 80 حالة وفاة بالفيروس في الصين، وإصابة المئات، في حين أعلنت عدة دول وصول الفيروس إليها.
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