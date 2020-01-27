الجمارك : يسمح للمسافر بإدخال 200 سيجارة فقط

أوضحت الجمارك السعودية، اليوم الإثنين، أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين «18 سنة»، والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة بواقع كرز واحد فقط.

وعبر بيان نشره الحساب الرسمي للجمارك السعودية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت: تصحيحًا لما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي لصحيفة الاقتصادية حول العدد المسموح دخوله من السجائر الواردة برفقة المسافرين الأفراد تود الجمارك السعودية ان توضح ان عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين (18 سنة) والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة بواقع كرز واحد فقط.

وبينت أنه سيتم مؤقتًا السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة (ما يعادل 5 كروز) ولم يتم تغيير كميات التبغ من الانواع الأخرى (المعسل 500جرام والسيجار 24 حبة) وما زاد على هذه الكميه لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر اعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتا حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص «الدخان الجديد».

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