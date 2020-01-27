مصادر «عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا عن الأمراض الموسمية والإجراءات الاحترازية

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا هامًا عن الأمراض الموسمية والإجراءات الاحترازية للأمراض المعدية في المدارس.

وجاء في التعميم: حرصًا من التعليم متمثلة في الشؤون الصحية على حماية المجتمع المدرسي من انتشار الأمراض المعدية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها من قبل إدارة المدرسة في حال ظهور أي من الأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا والحصبة والجرب وغيرها.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الاحترازية تتمثل في عزل الحالة المشتبه بها في العيادة المدرسية، وفي حال وجود انتفاء للعيادة يتم عزلها بمكان صحي آمن مع تجنب الزحام في مكان العزل.

وفي حالة ورود تقرير طبي من ولي الأمر أو بلاغ من مراكز الأوبئة أو إدارة الصحة المدرسية يفيد باشتباه أو إصابة مؤكدة لمرض وبائي معدٍ تبقى الحالة المصابة بالمنزل، حتى تُشفى بموجب نموذج التبليغ.

وأوضحت المصادر أنه يتم تحويل الحالة المشتبه بها إلى المركز الصحي التابعة له المدرسة بموجب نموذج التحويل المرفق، ونموذج التحويل من برنامج نور وكذلك استمرار متابعة الحالة من قبل المرشد الصحي وفي حالة إثبات المرض لا تعود الحالة إلا بتقرير طبي.

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أما من ناحية الإجراءات اللازمة للجنة الصحة المدرسية فهي تكليف المرشد بتنفيذ محاضرات توعوية عن الأمراض المعدية والحرص على استقاء المعلومات من المصادر المعتمدة (موقع وزارة الصحة)، وحث الطلاب على النظافة الشخصية الشعر واليدين والملابس والجسم واتباع العادات السليمة بالعطاس والسعال والحفاظ على سرية المعلومات والإجراءات الخاصة بالحالة المصابة وتكليف أعمال النظافة في جميع مرافق المدرسة بما في ذلك الأثاث المدرسي.

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