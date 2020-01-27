لتعزيز التعاون بمبادرة الإسكان المؤسسي.. مذكرة تفاهم بين «سابك» ووزارة الإسكان

وقَّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، اليوم في الرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان لتعزيز التعاون المشترك في مبادرة الإسكان المؤسسي.

وقَّع الاتفاقية وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «سابك» الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع؛ بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية والمسؤولين في كلٍ من «سابك» ووزارة الإسكان.

وتتضمن المذكرة تعريف موظفي «سابك» على برنامج (سكني) التابع لوزارة الإسكان، وذلك من خلال الندوات والمعارض ومتابعة تسجيلهم، وحالات استحقاقهم للانضمام للبرنامج مع تقديم الخدمات الاستشارية، والحلول العقارية للموظفين في مقرات الشركة في الرياض والجبيل وينبع.

كما تقدِّم وزارة الإسكان لشركة (سابك) وموظفيها، من خلال هذه المذكرة، باقة من الحلول والعروض ذات الصلة بالقروض السكنية وتطوير الأراضي وفرص تملك المساكن، انطلاقًا من آليات التعاون القائمة بين الوزارة والبنوك السعودية والمطورين العقاريين ومؤسسات القطاع الخاص.

وتؤكِّد هذه الخطوة سعي شركة «سابك» المستمر نحو تهيئة البيئة المستقرة للموظفين، وتلبية احتياجاتهم السكنية في ظل التجربة المميزة للشركة في مجال إنشاء المجمعات وبرامج

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التمليك؛ بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى أكبر عملية تطوير شامل في مجال الإسكان.

وجاءت الاتفاقية لتعزيز العمل المشترك بين «سابك» ومبادرة الإسكان المؤسسي، وهي إحدى مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة للأسرة والمجتمع السعودي بمشاريع ذات معايير عالمية وبالسعر والجودة المناسبين.

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