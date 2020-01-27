بالفيديو.. مدينة الملك سعود تعترف بسوء النظافة بمستشفى الشميسي وتوضح الإجراءات المتخذة

أكَّد مستشفى الشميسي، أنه اتخذ إجراءات ضد الإهمال الذي تم رصده داخل أروقة المستشفى، وانتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة بمدينة الملك سعود الطبية، عبدالرحمن أبا عود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، بوجود سوء نظافة بدورات المياه في قسم الطوارئ، موضحًا أن ما تم نشره هي مشاهد لا ترضي أحدًا أو مسؤولًا.

واشار أبا عود، إلى أن المسؤول عن دورات المياه إحدى شركات النظافة، التي تم التعاقد معها، وتم رفع أكثر من ملاحظة لها، وتتم متابعتها بشكل دوري، مضيفًا أنه أحيانًا بعض المرضى لا يترك المجال لتنظيف دورات المياه بشكل مستمر.

وأكَّد أن شركة النظافة قامت باتخاذ اجراءات صارمة منها، معاقبة بعض المشرفين وتحويلهم كعمال نظافة حتى يروا بأنفسهم ما يحدث، إضافة إلى عقوبات مادية بالمهملين.

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وبخصوص عدم نظافة أسرة الطوارئ، قال أبا عود، إنه قبل أسبوعين تم تكريم مدينة سعود الطبية من قبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالمركز الأول لعام 2019م في مكافحة العدوى، وهذا التكريم لن يأتي من فراغ؛ لأنه يتم تقييمه على مدى عام وليس أسابيع أو شهورًا.

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