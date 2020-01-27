المسند: كتلة هوائية قارسة مستمرة فوق معظم المناطق

سجلت منطقة حائل صباح‬⁩ اليوم الإثنين أقل من درجة التجمد بدرجتين و بذلك تكون أبرد من عواصم أوروبية فقد سجلت لندن‬⁩ 6 درجات، و ⁧‫باريس‬⁩ 8 درجات، و ⁧‫ستوكهولم‬⁩ 5 درجات، و ‫أوسلو‬⁩ 6 درجات، و ⁧‫موسكو‬⁩ درجة واحدة.

وأكد مختصون في الطقس أن درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي لجميع مناطق المملكة، وتسبب المنخفض السيبيري المعاش حاليا المصحوب برياح شديدة، بنفوق بعض الحيوانات البرية، وتسبب بتجمد المياه في حائل وبعض المناطق شمال المملكة، وتأجيل وإغلاق بعض مواقع الاحتفالات العامة خاصة بحائل ومنها فعالية نبض حائل ومشار، لمدة يوم واحد، وذلك لتقلبات الأحوال الجوية.

وقد وثق ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي نفوق حيوانات برية، وبعض حالات نزيف في أنوف الإبل بسبب شدة البرد.

ومن جهته أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن موجة البرد الحالية بلغت ذروتها مساء أمس وصباح اليوم وبلغت مساحة الصفر المئوي الجغرافية نحو 600 ألف كم2 (أكثر من ربع مساحة ⁧‫المملكة ‬⁩وتشمل مناطق الجوف‬⁩ ⁧‫حائل‬⁩ ⁧‫القصيم‬⁩ وأجزاء من مناطق: ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ ⁧‫تبوك‬⁩ ⁧‫الرياض)‬⁩.

حائل أبرد من أوروبا

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ونوه الدكتور المسند أن منطقة حائل‬⁩ عند الساعة 06:00ص تٌسجل درجتان تحت الصفر، وهي بذلك أبرد من ⁧‫لندن‬⁩ 6 درجات، و ⁧‫باريس‬⁩ 8 درجات، و ⁧‫ستوكهولم‬⁩ 5 درجات، و⁧‫أوسلو‬⁩ 6درجات، و ⁧موسكو‬⁩ درجة واحدة.

وتوقع الدكتور المسند أن تظل الأجواء مستقرة، مع كتلة هوائية باردة قارسة جاثمة فوق أجوائنا في معظم المناطق، ومركز للضغط الجوي المرتفع الطارد للحالات المطرية يتربع فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام.

ومن جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة هذه الأيام.

وأهاب الدفاع المدني بالمنطقة بضرورة توخي الحيطة عند اسخدام وسائل التدفئة داعيا إلى الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم لأنها تؤدي لنقص الأكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تسبب الوفاة.