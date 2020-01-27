السعودية اليوم / بلدية الخفجي تواصل أعمالها بتركيب الإنارات والمجسمات الجمالية بالمحافظة



الدمام 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة الخفجي؛ أعمالها في تركيب البلدورات والبلاطات المضيئة، والمجسمات الجمالية المزخرفة؛ في بعض أعمدة إنارات الشوارع والميادين العامة، وإظهار الشكل الجمالي في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية الخفجي المهندس محمد الحميداني، أن هذه الأعمال تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أنه جرى تركيب 500 بلدورات مضيئة، و500 بلاطة مضيئة في الميادين العامة والشوارع، في كل من ميدان الملك عبدالله، والساعة، ودوار الأشرعة، ودوار الأمل، والأمير سلطان، والواجهة البحرية.

وبين أنه جرى تركيب 150 مجسماً جمالياً مزخرفاً على أعمدة الإنارة بإضاءات جمالية تحمل شعارات متنوعة، في كل من الطريق الدولي السريع الدمام والكويت، وميدان الساعة، والأشرعة، وشارع الملك عبدالله، والملك عبدالعزيز، والملك فيصل، إضافة إلى تركيب مجسم على طريق الواجهة البحرية يحمل شعار "أنا أحب الخفجي".

// انتهى //

13:50ت م

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