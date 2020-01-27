السعودية اليوم / تحطم طائرة ركاب في شرق أفغانستان



كابل 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

تحطمت طائرة ركاب اليوم بولاية غزنة شرق العاصمة الأفغانية كابل.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عارف نوري في تصريح: "تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة ".

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

// انتهى //

13:39ت م

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