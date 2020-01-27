السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تختتم برنامج "مفهوم الوسطية في الكتاب والسنة" في اليابان



توياما 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، برنامج "مفهوم الوسطية في الكتاب والسنة أهميتها وضوابطها"، الذي نظمته بالتعاون مع مركز توياما الإسلامي في اليابان.

واختتم البرنامج بمحاضرة بعنوان "مفهوم الوسطية والاعتدال في الإسلام"، تناولت مفهوم السلام في الإسلام، وأنه دين الوسطية والاعتدال، ونقل رسالة السلام التي تحملها المملكة من خلال جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وقد حضر المحاضرة عدد من مسلمي اليابان، والجالية المسلمة المقيمة فيها.

كما سبق أن أقيم ضمن البرنامج لقاء مع جمعية مسلمي اليابان بعنوان "الغلو أسبابه وعلاجه" في مدينة طوكيو، بالتعاون مع المركز الإسلامي في توياما، وجمعية مسلمي اليابان، حضره عدد من الشخصيات الإسلامية والدعاة وأئمة المساجد، والمهتمين بالشأن الإسلامي.

// انتهى //

13:39ت م

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