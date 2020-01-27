السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة حائل تقدم خدماتها في ثلاثة مواقع



الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة حائل بتقديم خِدماتها للنساء في ثلاثة مواقع بالمنطقة, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي), التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة الثلاثاء بتقديم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل لمدة يوم واحد, والأربعاء في الثانوية الرابعة للبنات لمدة يوم واحد, فيما تختتم الوحدة المتنقلة الخميس القادم زيارتها بتقديم الخدمة في ثانوية قفار للبنات لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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13:38ت م

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