السعودية اليوم / الأونروا : مئات المنازل مهددة بالانهيار داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أكدت تقارير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) ، ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ومنظمات المجتمع الدني ، أن مئات المنازل مهددة بالانهيار وآيلة للسقوط داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

وحذرت التقارير من ارتفاع عدد المنازل الآيلة للسقوط داخل المخيمات الفلسطينية بسبب تصدعها وعدم القدرة على ترميمها .

وأشارت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، إلى أن أكثر من 300 منزل داخل المخيمات أصبح مهدد بين لحظة وأخرى بالانهيار ، في وقت تجتاح فيه مياه الأمطار والسيول وأمواج البحر المنازل خاصة القريبة من شاطئ البحر.

وأعلنت اللجان الشعبية في تقرير اليوم ، عن انهيار ثلاثة منازل خلال الساعات الماضية ، في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية، نتيجة التصدعات والمد البحري .

وأكدت اللجان الشعبية ، أن الأغلبية الساحقة من اللاجئين تفتقر إلى أي إمكانات مادية لإيجاد البدائل لمنازلها الآيلة للسقوط، خصوصاً في ظل انعكاس الأزمة اللبنانية على واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث وصل الفقر والبطالة إلى معدلات غير مسبوقة.

من جهته، حذر أمين سر اللجان الشعبية في مخيم الرشيدية، إبراهيم أبو الدهب، من أن هناك 13 منزلاً آيلاً للسقوط بعد أن برزت التشققات والتصدعات في الجدران والأسقف بشكل يهدد حياة سكانها.

وأشار أبو الدهب إلى أن اللجان الشعبية اجتمعت مع (الأونروا) والمجلس النرويجي للاجئين لبحث الحلول اللازمة .

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13:37ت م

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