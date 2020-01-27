السعودية اليوم / "وقولوا للناس حسناً" مباردة بتعليم الشمالية



عرعر 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أطلق مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، مبادرة "وقولوا للناس حسناً"، تستهدف منسوبي ومنسوبات التعليم وطلبة المدارس بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن المبادرة تستمر لمدة شهر وتهدف لتعزيز مفهوم الذوق العام والقيم الأخلاقية بين جميع فئات المجتمع الداخلي والخارجي من خلال غرس عدة قيم وهي، الاحترام والتقدير، وحسن الظن، وتقبل الرأي والإيجابية والحوار والتواصل.

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13:35ت م

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