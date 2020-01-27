السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود‎/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل افتتاح أسبوع المهنة والخريج والمعرض المصاحب الذي تقيمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 2 - 7 / 6 / 1441 هـ، وذلك في بهو الجامعة بالدرعية للطلاب والطالبات.وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر كلمة أكد فيها أن انطلاق أسبوعِ المهنةِ يأتي ليؤكّدَ اهتمامَ جامعةِ الملكِ سعود، بما أُتيحَ لها من إمكانياتٍ عالية، ودعمٍ سخيٍ من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وسعِيها الدؤوبِ إلى تحقيقِ أعلى مستوياتِ التطويرِ والبناءِ في برامجِها ومناهجِها لتسهمَ بفاعليةٍ كبيرةِ في تنميةِ الوطنِ وخدمةِ المجتمعِ بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030.وأَضاف: تتشرف الجامعة هذا اليومَ بإطلاقِها لأسبوعِ المهنةِ والخرّيجِ والمعرضِ والملتقى المصاحبِ، الذي يحظى برعايةٍ من صاحبِ السُّمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائبِ أميرِ منطقةِ الرياضِ، عادًا هذه الرعاية امتدادًا لاهتمامِ قيادةِ الدولةِ – وفقها الله – بالمشاريعِ التنمويةِ التي تخدمُ وطنَنا الغالي، وتعملُ على سدِّ احتياجِ سوقِ العملِ ورفدِه بالكفاءاتِ المؤهَلةِ علميًا ومهنيًا، واللحاقِ بركبِ الدولِ المتقدمةِ بسلاحِ العلمِ وأدواتِ البناءِ والتنمية.وأكد معاليه أن هذا الأسبوعُ يأتي مواكبةً لطموحِ الجامعةِ في تحقيقِ عددٍ من الأهدافِ أبرزها، تهيئةُ الطلابِ والطالباتِ والخريجينِ والخريجاتِ لسوقِ العملِ، وتطلعاتِه، وتعريفُهُم بالفرصِ الوظيفيةِ المتاحةِ من خلالِ لقائِهِم بالشركاتِ والمؤسساتِ، وإطلاعهِم على العروضِ والاحتياجاتِ المقدَّمةِ لشغلِ الوظائفِ المناسبة للخريجِ، لتمكين قطاعِ الأعمالِ مِن التعرفِ على نوعيةِ الكوادرِ البشريةِ من خريجي الجامعةِ وما تمتلكه من قدراتٍ وخبراتٍ واستثمارِها، للإسهام في توعيةِ المجتمعِ بمكوناتِ سوقِ العملِ السعودي، واحتياجاتِهِ اللازمةِ وفقَ الخططِ الحاليةِ والمستقبليةِ، إلى جانب طرح برامج تدريبيةٍ لطلابِ الجامعةِ في مختلفِ التخصصاتِ؛ لتنميةِ قدراتهِم في مواجهةِ سوقِ العملِ ومتطلباتِه وتطويرِها، إضافة إلى تقديم ورِشِ عملٍ ودوراتٍ تتعلقُ بإجراءاتِ التوظيفِ، وكيفيةِ التقديمِ لشغلِ الوظائفِ الشاغرةِ، فضلًا عن كيفيةِ توفيرِ الفرصِ المناسبةِ بالتعاونِ مع البرامجِ الجامعيةِ المقدَّمةِ لتأهيلِ الموظفين.// يتبع //13:30ت م0090

عام / سمو نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود‎/ إضافة أولى واخيرة

وبين الدكتور العمر أن الجامعة حرصت على دعوةِ أكثر من 45 من شركاتِ ومؤسساتِ القطاعاتِ الحكوميةِ والخاصةِ؛ للمشاركةِ في عرضِ برامجِها التي تَتَطلبُ توفيرَ فرص عمل للخريجين، وتدريبَ طلابِ الجامعةِ على اكتساب القدراتِ المطلوبةِ، مساهمةً منها في بناءِ المجتمع وتنميتِه؛ حيثُ بلغَ عددُ الوظائفِ المقدّمةِ حتى الآن 326 وظيفة، وانطلاقًا من تأكيدِ الأهدافِ الإستراتيجية للجامعةِ وواجبِها تجاهَ المجتمع؛ فقَد فتَحَت أبوابهَا للخريجينِ من جميعِ الجامعاتِ السعوديةِ؛ للاستفادة من هذه الفعالية.

ودعا معاليه في ختام كلمته أن يكونَ هذا الأسبوع فرصةً لخدمةِ الخريجينَ والخريجاتِ علميًا ومهنيًا عبر تكوينِ شراكةٍ تعاونيةٍ مميزةٍ تعزز ما تحقّقَ من نجاحاتٍ، وتساعدُهم على إذكاءِ روحِ المنافسةِ في سوقِ العملِ.

وفي نهاية الحفل كرم سموه الجهات الراعية لأسبوع المهنة الراعي الألماسي أرامكو السعودية، والراعي البلاتيني مجموعة سامبا المالية، وشركة الاتصالات السعودية، وبنك الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والراعي الذهبي مصرف الراجحي، والشركة السعودية (تحكم)، والراعي الفضي شركة نياره المحدودة، وشركة المراعي ورايباك، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، والراعي الإعلامي هيئة الإذاعة والتلفزيون .

ثم توجه سموه لافتتاح المعرض المصاحب لأسبوع المهنة، حيث قام سموه بقص شريط المعرض والتجول في أرجاء المعرض، مستمعًا لشرح موجز عما يحتويه من أجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة.

// انتهى //

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