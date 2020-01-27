السعودية اليوم / "شرح كتاب التوحيد" درس علمي بجمعية الدعوة بروضة ابن هباس



رفحاء 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة روضة بن هباس بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب التوحيد"، وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد كريم بن ركاد.

يأتي الدرس ضمن مناشط جمعية الدعوة التوجيهية لشهر جمادى الآخرة، لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

13:29ت م

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