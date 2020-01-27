السعودية اليوم / أطباء بلا حدود تعلن إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية



طرابلس 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية اليوم إنقاذ 184 مهاجرًا غير شرعي بينهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية والـ 82 الآخرين في المياه الإقليمية التابعة لمالطا.

وأوضحت المنظمة أن عمليات الإنقاذ تمت عبر الفرق والسفن لمدة تصل إلى 72 ساعة.

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13:13ت م

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