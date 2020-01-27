

تبوك 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني, بمكتبه اليوم, عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم .

وهنأ اللواء الشهراني الضباط المترقين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

من جهتهم عبر الضباط المترقون, عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزًا لهم على تقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

13:09ت م

0081





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.