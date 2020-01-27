رياح تثير الأتربة وتحد الرؤية على مكة حتى السادسة مساء

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2020-01-27 متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة , تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى في المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وبينت أن الحالة التي تشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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