ضبط 13 باكستانياً سرقوا 400 رأس من الأغنام بالقصيم

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2020-01-27 متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة القصيم القبض على 13 مقيماً باكستانيًا شكلوا عصابة لسرقة الأغنام. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 13 مقيماً من الجنسية الباكستانية, تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة .

وبين الرائد السحيباني أن أفراد التشكيل أقروا باستيلائهم على ما يقارب 400 رأس من الأغنام ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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