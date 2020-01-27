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شكرا لقرائتكم المالية تعلن إقفال طرح يناير من الصكوك المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حجم الإصدار 6,720 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6,720 مليار ريال سعودي.
وأوضحت أن الإصدارات قُسمّت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 715 مليون ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، والثانية تبلغ 6,005 مليار ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 7,842 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.
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