شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بريدة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 13 مقيما من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة.
وبين الرائد السحيباني أن أفراد التشكيل أقروا باستيلائهم على نحو 400 رأس من الأغنام، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة القصيم تطيح بتشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.