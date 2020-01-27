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شرطة القصيم تطيح بتشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 13 مقيما من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة.

وبين الرائد السحيباني أن أفراد التشكيل أقروا باستيلائهم على نحو 400 رأس من الأغنام، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.