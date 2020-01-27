شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير الدوام الرسمي بجامعة الحدود الشمالية تفادياً لموجة البرد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأخير الدوام الرسمي للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة بمدينة عرعر وفروعها بالمحافظات للساعة التاسعة صباحاً طوال هذا الأسبوع، نظراً لموجة البرد الشديد التي تشهدها المنطقة . وأشار الجامعة الدكتور محمد الشهري أن ذلك يأتي مراعاة سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبيها.

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