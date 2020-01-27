شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 محطة وقود بظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

اغلقت بلدية محافظة الحرجة أمس 12 محطة وقود مخالفة للالتزام بتركيب شاشات عرض لأسعار الوقود، والتي أقرتها اللوائح التنظيمية الجديدة التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاصة بلوائح واشتراطات محطات الوقود.

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