شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعصابة سرقة الأغنام بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

• 13 مقيمًا استولوا على يقارب 400 رأس من الأغنام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 13 مقيماً من الجنسية الباكستانية, تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة .

وبين الرائد السحيباني أن أفراد التشكيل أقروا باستيلائهم على ما يقارب 400 رأس من الأغنام ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.