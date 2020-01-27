شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات اعتماد مطابخ الإعاشة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن بدء استقبال طلبات اعتماد مطابخ الإعاشة المرخصة لتقديم خدمات ووجبات الإعاشة للحجاج والزوار, لموسم الحج 1441 هـ. ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة أصحاب المنشآت الراغبين في التسجيل في المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة, ضرورة مراجعة الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بوكالة الخدمات التابعة لأمانة المنطقة، لتقديم الطلبات واستكمال إجراء الاعتماد وتحديد عدد الوجبات والطاقة الإنتاجية للمطبخ ومراجعة الاشتراطات الصحية.

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