- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم تنبيه من تدني الرؤية على الرياض حتى السادسة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر النظام الآلي للإنذار المكبر من نشاط في الرياح السطحية على منطقة الرياض تسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن الحالة سوف تستمر حتى السادسة من مساء اليوم الاثنين.
ويشمل البلاغ كلاًّ من الحريق – الخرج – الدرعية – الزلفي – العاصمة الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – المزاحمية – ثادق – حوطة بني تميم – رماح – شقراء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطاً للرياح السطحية على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة ). وطقس بارد على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من تدني الرؤية على الرياض حتى السادسة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.