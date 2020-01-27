شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يفتتح التعاملات عند 34.25 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-27 متابعات الخليج 365 - الرياض افتتح سهم أرامكو تداولات اليوم الاثنين عند 34.25 ريال منخفضاً بنسبة 0.05 ريال عن سعر إغلاق الأمس. Advertisements وكان سعر الإغلاق السابق في جلسة الأمس 34.30 ريال فيما لا تزال عمليات البيع والشراء جارية على السهم الآن. وخلال الساعات الأولى من تداول اليوم بلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو ,273 صفقة فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 533 سهماً وكانت كمية الأسهم المتداولة 1,743,371 بقيمة 59,497,075.10 ريال وذلك حتى لحظة إعداد هذا الخبر. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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