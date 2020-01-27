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شكرا لقرائتكم مستشار ترامب جون بولتون ينقلب عليه أثناء جلسات محاكمة عزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أثبت عليه تهمة استغلال سلطته
متابعات الخليج 365 - متابعة
أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، في مسودة كتابه الجديد، أن الرئيس دونالد ترامب، أخبره عن رغبته في تجميد مبلغ 391 مليون دولار، كمساعدات إلى أوكرانيا، وذلك للضغط عليها من أجل إجراء تحقيقات مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله.
وبحسب مسودة الكتاب التي نشرت محتواها صحيفة نيويورك تايمز، فإن تعطيل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا كان من ضمن طلبات ترامب التي تخص أوكرانيا، هذا الأمر الذي يضعف موقف الرئيس الأمريكي في جلسات محاكمة عزلة، التي تعقد هذه الأيام أمام مجلس الشيوخ.
واعتبرت الصحيفة أن سرد بولتون لهذه المعلومات في هذا التوقيت تحديداً ربما يغير اتجاه سير المحاكمة، وخاصة أنه واحدٌ من بين الأشخاص الذين طالب الديمقراطيون بشهادتهم أمام المحكمة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسودة هذا الكتاب تكشف الخطوط العريضة لما يمكن لبولتون قوله إذا تم استدعاؤه للشهادة في محاكمة عزل ترامب، لافتة إلى أنه تم إرسال مسودة الكتاب إلى البيت الأبيض للقيام بمراجعتها قبل النشر، ويمكن لترامب استغلال ذلك لصالحه، بأن يقوم بتأخير الموافقة عليها أو حتى حذف الأجزاء التي تدينه بها.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعقد هذه الأيام جلسات محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعدما طالب الديمقراطيون بمحاكمته بتهمة استغلال السلطة، بسبب الضغوطات التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن ونجله.
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