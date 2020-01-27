شكرا لقرائتكم إزالة جسم معدني من أمعاء طفل بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-27 متابعات الخليج 365 - واس تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو من آلام حادة في منطقة البطن.

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، أتضح وجود جسم معدني مستقر في الأمعاء مسبباً ثقوب وضرر للأمعاء، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله استئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء، حيث تكللت العملية – ولله الحمد – بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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