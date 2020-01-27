الجمارك تصحح تصريح نائب محافظها : إعفاء 200 سيجارة فقط من الرسوم الجمركية

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الجمارك السعودية توضيح الكمية المسموح إدخالها من السجائر مع المسافرين إلى المملكة.

وقالت الجمارك في بيان لها تصحيحاً لما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي لصحيفة الاقتصادية حول العدد المسموح دخوله من السجائر الواردة برفقة المسافرين الأفراد.

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تود الجمارك السعودية توضيح أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين (18 سنة)، والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة بواقع كرز واحد فقط.

ولفتت الجمارك إلى أنه مؤقتاً تم السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى “1000” سيجارة (ما يعادل 5 کروز) ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 جرام و السيجار 24 حبة) وما زاد عن هذه الكمية لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها.

وأوضحت الجمارك أنه سيُعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص الدخان الجديد.

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