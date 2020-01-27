ناقلات بارق تنتهك وقت الذروة والأهالي يطالبون بإيجاد حلول

2020-01-27

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ ثلوث المنظر

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365 “اليوم عدم توقف عدد من الناقلات خلال وقت الذروة على الطريق الرابط بين مركزي ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق وتهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل.

وأوضح عدد من الأهالي أن انتشار هذه الناقلات على الطريق في وقت الذروة قد يتسبب في تكدس المركبات أو وقوع حادث مروري، مشيرين إلى أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية.

وطالب الأهالي من الجهات المختصة ضرورة وضع حلول مناسبة تكفل سلامتهم وسلامة أبنائهم.

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