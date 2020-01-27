الارشيف / اخبار السعوديه

ناقلات بارق تنتهك وقت الذروة والأهالي يطالبون بإيجاد حلول

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم ناقلات بارق تنتهك وقت الذروة والأهالي يطالبون بإيجاد حلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-27
ناقلات بارق وقت الذروة

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ ثلوث المنظر

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365 “اليوم عدم توقف عدد من الناقلات خلال وقت الذروة على الطريق الرابط بين مركزي ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق وتهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل.

وأوضح عدد من الأهالي أن انتشار هذه الناقلات على الطريق في وقت الذروة قد يتسبب في تكدس المركبات أو وقوع حادث مروري، مشيرين إلى أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية.

وطالب الأهالي من الجهات المختصة ضرورة وضع حلول مناسبة تكفل سلامتهم وسلامة أبنائهم.

Advertisements

 

 

تابعنا على 2a6cddc1fb.jpg تواصل معنا علىae45d6b815.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناقلات بارق تنتهك وقت الذروة والأهالي يطالبون بإيجاد حلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا