شكرا لقرائتكم خبر

افتتاح مركز للهلال الأحمر بالبحيرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة افتتح مدير إدارة الاسعاف بالعاصمة المقدسة الأخصائي يوسف بن جمال سمكري مركز اسعاف البحيرات وذلك بحضور قيادات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة ، كما تفقد الطاقم الاسعافي و التجهيزات الطبية وسيارات الاسعاف وتأكد من جاهزية المركز لتقديم ا لخدمة الاسعافية لسكان حي البحيرات و الأحياء المجاورة له ، ويأتي افتتح المركز ضمن خطة الهيئة للتوسع في افتتاح المراكز الاسعافية في العاصمة المقدسة ، وذلك في ظل ما تقدمة القيادة الكريمة من دعم يسهم في التطوير والارتقاء بالعمل الاسعافي



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مركز للهلال الأحمر بالبحيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.