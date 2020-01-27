تطورات جديدة في واقعة المعلم المستعين بالشيطان في الباحة.. والكشف عن 6 تهم محررة ضده

استكملت النيابة العامة في الباحة، التحقيق مع المعلم المستعين بالشيطان، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الأسبوع القادم للنظر في قضيته بالوجه الشرعي.

وحسب «عكاظ» قالت مصادر أن المعلم الموقوف محكوم في 3 سوابق، كما أحيلت على المحاكم أكثر من 6 قضايا محررة فيها ضد المعلم دعاوى عدة، منها اعتداء على رجل أمن، وسب وشتم، وتهديد موظفي التعليم، وتحرش، ومحاولة انتحار، وشكاوى كيدية، وسرقة.

وتوقع مصدر أن تتم إحالة الموقوف للطب النفسي للتأكد من سلامته النفسية وقواه العقلية.

يشار إلى أن المتحدث باسم تعليم المنطقة محمد هضبان نفى السوابق عن المعلم.