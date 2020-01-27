النمر يكشف العلاقة بين علاج البرد ووضع الـ”فيكس” على القدم والسرة

أوضح أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور «خالد النمر»، اليوم الأحد، دور الـ «فيكس» في علاج نزلات البرد والزكام. وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، نفى النمر تلك العلاقة، قائلًا: مفهوم خاطئ.. وضع فيكس على باطن القدم وفي سُرّةِ البطن يحمي من نزلات البرد والزكام، معقبًا بالقول: الصحيح ليست هناك علاقة بين هذا وذاك، بل العلاج يتحقق في عدة خطوات، منها: الوقاية باللبس المناسب والغذاء المتنوع وأخذ التطعيمات حسب توجيه الطبيب والابتعاد عن الاحتكاك بالمصابين قدر الإمكان.

وأوضح النمر، في تغريد سابقة، أن مضاعفات الشتاء القارس تكون أكثر تأثيرًا على الأشخاص فوق الستين، قائلا: «إن الاشخاص الذين تجاوزوا من العمر ستين عامًا أكثر عرضه لمضاعفات الشتاء القارس؛ فارتفاع الضغط وارتفاع نبضات القلب لنفس درجة البرودة، يكون لديهم ضعف ما يحدث في الشباب». وتابع النمر: «إن الملابس الثقيلة، والجوارب، وغطاء الرأس (..)، كلها أمور لا تفيد كثيرا في تدفئة الجسم لفتره طويلة؛ فلو كانت درجة حرارة الغرفة أقل من 20 درجه مئوية، تكون البرودة الشديدة». وبحسب النمر، يفضل تناول المشروبات الساخنة حال الشعور بالبرودة، ووجود مصدر لتدفئة في الغرفة، مثل الدفاية أو المكيف.