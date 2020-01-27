وكيل الحرس الوطني يستقبل اللواء العتيبي والحارثي بمناسبة ترقيتهما

استقبل الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي اليوم الأحد في مكتبه بوكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء ركن محمد بن عايض بن عمير العتيبي واللواء ركن صالح بن مرزوق مسفر الحارثي، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

وهنأ الوكيل، الألوية المترقين على الثقة الملكية، سائلا الله أن تكون عونًا ودافعًا لهم لتقديم المزيد من الجهود في خدمة الوطن الغالي.

وحثهم خلال الاستقبال على بذل قصارى جهدهم لخدمة الوطن وأن يكونوا عند حسن ولاة الأمر في تحمل المسؤوليات المناطة بهم متمنيًا لهم دوام التوفيق.

من جانبه، أعرب الألويه المترقون عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الملكية الغالية، مجددين العهد لولاة الأمر ببذل المزيد من العمل والإخلاص والتفاني في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن، رافعين الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، داعين الله أن يمده بالصحة والعافية.

حضر الاستقبال مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي .