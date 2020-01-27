هل هذا الشتاء هو الأبرد على المملكة؟.. «الحربي» يجيب

تعيش مناطق المملكة حاليًا، موجة قطبية باردة وصلت فيها درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، فهل يُعد هذا الشتاء هو الأبرد الذي مر على المملكة؟، أجاب على هذا السؤال خبير الأرصاد بجامعة المؤسس على الحربي، مؤكدًا أن تطرف درجات الحرارة ليس مقياسًا على برودة الشتاء بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا الشتاء يُعد الأبرد فعلًا.

وقال الحربي- عبر حسابه على تويتر- إنه ليس بالضرورة أن نحكم على الشتاء أنه شتاء بارد؛ بمجرد تطرف درجات الحرارة، موضحًا أن تطرف درجات الحرارة وتسجيل معدلات قياسية أمر، والقول عن الشتاء إنه بارد أمر آخر، و«الخلط بين هذين خطأ».

وأضاف، لكي نعتبر أن الشتاء بارد فلا بد من حدوث أمرين مهمين، هما، أولًا: ارتفاع مؤشر عدد الموجات الباردة وتكرارها، وثانيًا: السعة الجغرافية والزمنية لهذه الموجات، قائلًا «وهذا دون أدنى شك، تحقق هذا الشتاء بامتياز».

وتابع الحربي قائلًا، إن تطرف درجات الحرارة عام 2008م لا يعني أنه كان الأشد برودة من حيث الشكل العام للشتاء زمانًا ومكانًا.

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وحول الموجة الباردة الحالية، قال الحربي: تميز هذا الموسم أيضًا بالموجات الباردة المتعددة، التي بدأت مبكرًا في فترة «الوسم»، واستمرت بشكل متتابع حتى وصلت إلى قوتها هذا الشهر، ويتوقع استمرار الموجات الباردة أيضًا خلال الشهر المقبل؛ بسبب توقع استمرار اندفاع الكتل القطبية الباردة.

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